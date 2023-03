Roberto Budrioli stasera in concerto al bar Kremlino

Ricominciano in primavera i concerti all’aperto e gli eventi collaterali promossi da alcuni bar modiglianesi. Oggi alle 21,30 al bar Kremlino di Romolo Caroli in piazza Matteotti, il più attivo di tutti con oltre trenta serate negli ultimi tre anni, si esibirà il musicista e compositore modiglianese Roberto Budrioli, in arte Budri che presenterà il suo secondo album ‘La fine dei giochi’, un EP di quattro brani. "Sarà una serata indimenticabile insieme alla mia pianista e corista e voce Mary Rock. Gli album sono arrangiati da Andrea Morelli, chitarrista storico di Cremonini, Berté, Il Volo e tanti altri, mentre alle batterie e in studio Tommy Graziani figlio del famoso Ivan – spiega il 48enne che fa concerti dal 2004 – Oltre ai miei brani più conosciuti e quelli del nuovo disco potremo ascoltare lo special guest Daniel Angelini, vocalist e chitarrista di Ivan Graziani, che eseguirà un set dedicato al grande cantautore marchigiano". Ma c’è un’altra importante novità. "Da questo concerto – conclude Budrioli – entrerà a far parte stabilmente della band proprio Daniel Angelini".

g.a.