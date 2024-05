S. Antonio da Padova, in giugno eventi all’eremo di Montepaolo

Le suore Clarisse Urbaniste dell’eremo-santuario di Montepaolo annunciano un ricco programma di manifestazioni, in preparazione alla festa di Sant’Antonio da Padova, che culmineranno giovedì 13 giugno. La prima novità consiste nell’annuncio di una nuova ‘Guida storico-artistica del santuario di Montepaolo’, che sarà presentata al pubblico domenica 9 giugno, alle 16.30 all’eremo. Interverranno il vicario generale della nostra diocesi, monsignor Enrico Casadei, e il cultore di storia locale Gabriele Zelli, moderati dal parroco di Dovadola e dell’Unione pastorale di Rocca San Casciano don Giovanni Amati. Ma le celebrazioni prenderanno il via la domenica precedente, 2 giugno, quando alle 17.30 sono in programma ‘Riflessioni e confronto a più voci’, a cura dell’Ufficio ecumenico e dialogo della diocesi di Faenza-Modigliana. Interverranno Alessandro Esposito, pastore della Chiesa ecumenica valdese di Rimini e Maria Elena Cembali, studiosa di dialogo interreligioso.

Queste manifestazioni culturali prepareranno quelle religiose del 12 e 13 giugno che le sorelle Clarisse dell’eremo annunciano così in un messaggio: "Con vera gioia, dopo gli eventi avversi dello scorso anno, celebreremo di nuovo insieme la solennità di Sant’Antonio mercoledì 12 giugno alle ore 20, con la Messa sul piazzale, presieduta dal nostro vescovo Livio Corazza, cui seguirà ‘La vita di Sant’Antonio’, rappresentazione sacra animata dai giovani del Gruppo di preghiera di Montepaolo. Mentre giovedì 13 giugno, alle ore 11, la Messa sarà celebrata nel santuario presieduta da un frate conventuale e sarà presente un confratello per le confessioni".

Va ricordato che a causa dell’alluvione e frane, a fine maggio di un anno fa le suore dovettero abbandonare l’eremo e trasferirsi per diversi mesi nel seminario di Faenza. Rientrate a Montepaolo il 17 settembre, la mattina successiva furono svegliate dal terremoto di magnitudo 4.9 che ha creato danni specialmente alla chiesa dell’eremo, tanto che ora è stata messa in sicurezza con le armature e i ponteggi.

Quinto Cappelli