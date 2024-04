"S. Sofia, bilancio sano in eredità a chi viene dopo"

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato all’unanimità il rendiconto di gestione 2023, l’ultimo atto importante dell’amministrazione a guida Daniele Valbonesi. Tra i risultati raggiunti, in un quadro economico che registra ancora dati contrastanti nel settore turistico e difficoltà nella rete commerciale, vanno segnalati il sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta misto’ con Hera entrato a regime con l’istituzione della tariffa corrispettiva puntuale, che ha sostituito la Tari.

Nel maggio 2023 è stato pubblicato il bando ‘Borghi–Imprese’ rivolto appunto agli operatori economici con sede sul territorio di Santa Sofia, già vincitore del Bando Pnrr ‘Attrattività dei Borghi’. Un fondo da 843.000 euro per contributi per investimenti volti all’accrescimento dei servizi e delle proposte in linea con la strategia pubblica, quindi legati ai temi culturali, turistici, di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Sta prendendo corpo inoltre il progetto ‘Dual Fuel’ per il rifacimento dell’illuminazione pubblica e della gestione calore degli edifici comunali con l’affidamento del servizio ad Hera. Tra i lavori di riqualificazione del centro storico l’inaugurazione della piazzetta Corzani oltre alla realizzazione dei progetti in campo culturale e turistico (Musica in foresta, Villaggio di Natale a Corniolo, rilancio Premio Campigna e Festival Di Strada in Strada). "In ambito socio-sanitario – precisa il sindaco Daniele Valbonesi – oltre al mantenimento di tutti i servizi (gratuità del trasporto scolastico, gratuità del nido), sono da sottolineare due importanti novità: la prima è l’apertura della Casa di Comunità dell’Alto Bidente, la seconda è l’istituzione all’Ospedale Nefetti del Centro assistenza urgenza (Cau). Inoltre, attraverso il Pnrr arriveranno risorse per il completamento e la totale fruizione della struttura".

"Dal punto di vista tributario – aggiunge l’assessore al bilancio Matteo Zanchini – si è continuato nel perseguire il più possibile un’equa politica lavorando sul recupero di imposte non incassate oltre alla conferma degli scaglioni progressivi dell’addizionale comunale Irpef (con esenzione per redditi inferiori ai 12 mila euro). Il rendiconto di gestione si conclude con un risultato di amministrazione di 1.751.019 così composto: parte accantonata 1.084.581 euro, parte vincolata 399.802, investimenti 69.488, parte disponibile 197.147. Numeri che sono il frutto di una attenta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi e di una rigorosa gestione della spesa – aggiunge Zanchini – e tempestivi nei pagamenti". "Concludiamo il nostro mandato con un bilancio sano riconosciuto anche dalle minoranze – conclude Valbonesi – sapendo di avere messo in piedi cantieri e azioni importanti per la comunità e garantendo una situazione finanziaria solida anche a chi arriverà dopo di noi".

Oscar Bandini