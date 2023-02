Santa Lucia, riecco l’aula "Uno spazio d’incontro"

È stata riaperta l’aula studio nei locali di Santa Lucia, in corso della Repubblica 77, e ora è tornata a disposizione degli universitari che hanno bisogno di spazi per studiare e incontrarsi. L’aula, a cura della pastorale universitaria e di quella giovanile, delle quali è responsabile don Andrea Carubia, è stata presentata pubblicamente giovedì 23. All’inaugurazione erano presenti il gruppo diocesano universitari, il vescovo, mons. Livio Corazza, don Nino Nicotra, parroco dell’Unità pastorale del centro storico, Filippo Monari, direttore della Caritas diocesana, Valerio Melandri e Paola Casara, assessori del Comune di Forlì, Andrea Severi, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Sono state illustrate le attività dell’aula studio insieme ai progetti ad essa collegati: spazi per studiare ed alloggiare e la creazione della ’cappella universitaria’ nella chiesa di Santa Lucia con momenti di preghiera e di formazione. "Riaprire, ma soprattutto rilanciare il centro Santa Lucia per la pastorale universitaria, è stato un bel segno di speranza e di cambiamento – ha affermato mons. Corazza – per aprire le porte della comunità alla presenza degli universitari, in particolare di coloro che sono fuori sede. È uno spazio per incontri, studio, formazione, esperienze di fraternità e preghiera per i giovani che si stanno preparando a portare il loro contributo nella società, ma che sono già oggi una ricchezza umana e spirituale per tutti". Il vescovo ha poi aggiunto che si tratta di "un luogo che offre occasioni di tempo libero, creativo, senza preclusione, di stimolo per la crescita umana e sociale, per uno scambio fra i giovani e anche con la comunità cristiana forlivese. Per cambiare direzione alla storia occorre mettere insieme tutte le energie dei giovani".

Negli spazi di Santa Lucia sono presenti anche un Servizio Giovani della Caritas, con un punto informativo su tirocini universitari e volontariato, e il Comune di Forlì con il progetto [email protected], che ha lo scopo di mettere in connessione i giovani e il mondo delle imprese. Gli orari di apertura dell’aula studio sono: lunedì e martedì dalle 9 alle 19; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 15; mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 21 (riservato al progetto [email protected]); giovedì dalle 15.30 alle 21 (riservato alla pastorale universitaria diocesana). "La presenza di tanti giovani all’inaugurazione – ha sottolineato don Carubia – rende evidente la necessità di un luogo in cui sia possibile per loro incontrarsi, dialogare, coltivare interessi e un rapporto con la città. Ringrazio tutte le istituzioni che rendono possibile con la loro disponibilità questa apertura alla comunità e al territorio, e le associazioni ecclesiali giovanili che collaboreranno con noi per queste attività".

Alessandro Rondoni