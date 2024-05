Santa Sofia, manovre salvavita con i volontari della Croce Rossa

Proseguono le attività organizzate dal Polo unico famiglie e giovani dell’Asp

San Vincenzo de’ Paoli

con una iniziativa organizzata insieme a Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì Odv,

rivolta in particolare a genitori e, in generale, a tutti coloro interessati a imparare le tecniche per intervenire in situazioni di rischio. Domani sera alle 20 presso il Centro Culturale Pertini di Santa Sofia, serata per apperendere la disostruzione delle vie aeree e il massaggio cardiaco. I volontari mostreranno manovre salvavita e parleranno di disostruzione delle vie aeree. Incontro gratuito, consigliata la prenotazione: 335.8726933 (anche Whatsapp).

