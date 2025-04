Santa Sofia, si svela già la 2ª rassegna ‘Argini’

La seconda edizione della mini rassegna letteraria ‘Argini’ di Santa Sofia si svolgerà dal 23 al 25 maggio, ma gli organizzatori, Sophia in libris e Archimedia, hanno svelato l’anteprima. "Argini, come le barriere che contengono i fiumi dal rischio di straripamento. Sistemi di difesa che vanno tutelati e monitorati – precisa la presidente di Sophia in libris Elvira Laura Bandini – perché episodi come l’alluvione del 2023 non si ripetano più. E sono una caratteristica della nostra vallata, attraversata dal fiume Bidente, da Santa Sofia fino a Forlì. Metaforicamente pensiamo che i libri abbiano la stessa funzione, a difesa di cultura e memoria, e che la lettura sia una passione da coltivare e sostenere ad ogni età, perché si possa vivere in un Paese civile e moderno".

"Per quest’edizione abbiamo scelto cinque autrici – aggiunge Corrado Ravaioli di Archimedia – protagoniste di altrettanti incontri. Cinque storie che si alterneranno sul palco, ognuna con il proprio stile e la propria voce, toccando temi diversi: a volte ironici, a volte tesi, nostalgici o riflessivi. Tutte storie che meritano di essere ascoltate". Protagoniste saranno: Gaja Cenciarelli, ’A scuola non si muore’ (Marsilio); Ilaria Tagliaferri, ’Quando arriva la musica’ (Topipittori); Barbara Frandino, ’Tremi chi è innocente’ (Einaudi) e Valeria Tron, ’Pietra dolce’ (Salani). A completare il programma, un incontro speciale per i più piccoli con Alessia Canducci con ‘Storie con la ridarella’, letture animate per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

La rassegna ha il sostegno del Comune di Santa Sofia e di Romagna Acque, il patrocinio del Parco nazionale e la collaborazione di realtà locali tra cui il Vecchio Comune Guesthouse, Sportello Unico delle Famiglie Asp, il Rifugio Trappisa di sotto, La Bottega dell’invisibile di Forlimpopoli (libreria e piccola casa editrice), Il Maggio dei libri, Città che legge e Ligaben guida escursionistica.

Oscar Bandini