"Sara Samorì? Cambio di casacca che mina la credibilità della politica"

"Ho appreso dalla stampa della scelta dell’ex assessora, nonché candidata alle ultime regionali per il Partito Democratico, Sara Samorì (nella foto), di candidarsi nella lista civica di Zattini – esordisce Michele Valli, segretario cittadino del Pd –. Come avversaria politica le auguro buona fortuna, ma non posso non notare che scelte come la sua, che a tutti gli effetti può definirsi un cambio di casacca, risultano tali da minare la credibilità che i cittadini nutrono nei confronti della politica, una credibilità già fragile di suo". Il segretario dem sottolinea le critiche anche da destra, citando il suo omologo nella Lega, Albert Bentivogli: "Qualche giorno fa, aveva tacciato di incoerenza la scelta di Samorì, a dimostrazione che anche nella coalizione di Zattini è forte la convinzione che vicende di questo tipo risultino più deleterie che utili".