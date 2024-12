Scavatore trancia cavo di internet: senza linea diversi utenti

Nel corso di alcuni lavori di manutenzione stradale, la benna di uno scavatore ha tranciato un cavo della linea della fibra ottica. L’incidente ha causato notevoli disagi in un’ampia zona della città che va dal centro storico di Forlì a San Martino in Strada includendo anche quartieri popolosi come quello di Ca’ Ossi. Numerosi i cittadini rimasti senza connessione. L’azienda che ha provocato il danno è al lavoro per ripristinare il cavo; nella giornata di oggi la situazione dovrebbe migliorare; domani il problema si dovrebbe risolvere.