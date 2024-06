Schianto con un’auto, ciclista ricoverato al Bufalini

Un cicloamatore è rimasto seriemente ferito ieri a mezzogiorno in un incidente alla Rotta: l’uomo, un ravennate di 64 anni, stava percorrendo via Brasini verso San Pietro in Vincoli quando dalla laterale via Ca’ Bagnoli è sopraggiunta una Twingo condotta da una donna che attraversava. Nell’impatto l’uomo è stato sbalzato dalla bici nel fosso a lato della carreggiata. Sul posto (foto Salieri) la Polizia locale e l’elimedica, che ha trasportato il ciclista con varie lesioni e fratture al Bufalini di Cesena.