Schubert e Brahms in sala Sangiorgi con Di Tella e Moretti

Alle 21 nella Sala Sangiorgi, corso Garibaldi 98, saranno eseguiti due capolavori del repertorio cameristico: la Sonata Arpeggione di Franz Schubert e la Sonata per violoncello n. 1 in mi minore, op. 38 di Johannes Brahms. Sebbene distanti nel tempo e nello stile, queste due sonate condividono un legame profondo: entrambe esplorano la liricità e l’interazione tra i due strumenti, mettendo in primo piano la bellezza delle melodie. Esecutori il pianista Pierluigi Di Tella e la violoncellista 19enne Giada Moretti. Ingresso libero.