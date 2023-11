Scienze religiose, prolusione d’inizio anno accademico

Si svolgerà oggi la tradizionale prolusione di inizio anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose "Sant’Apollinare", che ha sede nel seminario di Forlì di via Lunga 47. Alle 18.30 nella cappella sarà celebrata la messa e successivamente, alle 20.30, in aula magna, monsignor Vittorio Francesco Viola, segretario del dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, terrà la prolusione su "Desiderio Desideravi. La formazione alla liturgia e formazione dalla liturgia". L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (Issr) è stato costituito dalle diocesi romagnole di Cesena-Sarsina, Ravenna-Cervia, Forlì-Bertinoro, Faenza-Modigliana e Imola, è diretto da monsignor Carlo Sartoni ed è collegato alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.