Scoperti 6 lavoratori in nero, stop alla disco

Otto lavoratori in nero e multe salatissime, per un totale di oltre 65mila euro. E’ il bilancio dei controlli effettuati in provincia durante le scorse festività natalizie dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Forlì, insieme ai colleghi del Comando provinciale e agli agenti della Polizia municipale di Forlì.

In particolare, nel mirino dell’Arma, è finito un locale da ballo notturno di Forlì. Qui i militari, insieme alla polizia locale, hanno riscontrato la presenza di 6 lavoratori in nero, al tempo stesso sono state rilevate inadempienze in merito alla sorveglianza sanitaria del personale. La mancata messa in regola dei suoi dipendenti e l’omissione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono costate al titolare della discoteca forlivese una sanzione da 40mila euro e la sospensione dell’attività. Provvedimento, questo, valido fino all’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori.

Sottoposti a controlli anche altri pubblici esercizi. Tra questi, dietro il bancone sono stati trovati altri due dipendenti non in regola, rispettivamente in un bar e in un ristorante cittadini che hanno dovuto pagare in totale 10mila di multa.

Non si ferma dunque l’attività delle forze dell’ordine volta a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Anche nella vicina Cesena sono state riscontrate irregolarità presso un autolavaggio e in due esercizi commerciali. Il primo dovrà pagare 6mila euro; gli altri due titolari 9mila e le attività sono sospese fino all’adempimento dei loro obblighi.