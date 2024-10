Scrutatori e presidenti di seggio

Dallo scorso 1 ottobre è possibile presentare domanda di iscrizione agli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio. La domanda va fatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.comune.bertinoro.fc.it, inviandolo via mail all’indirizzo protocollo@comune.bertinoro.fc.it unitamente ad un documento di identità entro il 31 ottobre per l’albo dei presidenti, entro il 30 novembre per quello degli scrutatori. La domanda può anche essere consegnata a mano all’ufficio protocollo in Piazza della Libertà 1 negli orari di apertura. In vista delle elezioni regionali che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre il Comune di Bertinoro invita i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori di seggio a rendere esplicita la propria disponibilità a prestare servizio ai seggi oppure a chiedere la cancellazione dall’albo ricordando che chi riceve la nomina a scrutatore può rinunciare solo per "grave impedimento ad assolvere l’incarico" che "deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina" come prescritto dalla legge.

La dichiarazione di disponibilità o la richiesta di cancellazione può essere inoltrata via mail, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità, tassativamente entro domenica 20 ottobre, all’indirizzo mail anagrafe@comune.bertinoro.fc.it oppure, via Pec, a demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri 0543.469212 - 469236.

ma.bo.