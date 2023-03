Scuola media Benedetto Croce

Matteo Messina Denaro, il boss superlatitante ricercato da 30 anni, è stato arrestato il 16 gennaio dai carabinieri del Ros, poco prima di iniziare una seduta di chemioterapia. Su di lui pendevano ergastoli per decine di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito strangolato e sciolto nell’acido dopo quasi due anni di prigionia, condanne per le stragi del ’92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del ‘93 a Milano, Firenze e Roma. Oggi la sua cattura ha messo fine a una latitanza record come quella dei suoi fedeli alleati Totò Riina, sfuggito alle manette per 23 anni, e Bernardo Provenzano, riuscito ad evitare la galera per 28 anni. L’arresto è avvenuto in una clinica a Palermo e, probabilmente, durante tutta la latitanza non si era spostato tanto dalla sua terra di origine. Ilclamore della notizia ci ha spinti a riflettere sul concetto di legalità e sul suo contrario, a partire dalle piccole ’azioni illegali’. A scuola esiste un patto formativo, una sorta di decalogo, che coinvolge studenti e genitori, con impegni reciproci, per regolare l’attività educativa e didattica. Per illegalità non si intende solo mafia, violenza, corruzione, ma...