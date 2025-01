Settimana corta da 36 ore: "Conta il risultato"

L’agenzia di comunicazione forlivese Integra Solutions offre ai propri collaboratori lo stesso stipendio, ma con la settimana corta. Associata a Cna e da 25 anni al fianco delle imprese come partner per lo sviluppo del business, ha chiuso il 2024 con una crescita del 30%, ed ha scelto di abbracciare il modello innovativo della settimana corta a 36 ore lavorative, con conclusione il venerdì in smart working, fino alle ore 13. Meno ore quindi per i dipendenti, ma a parità di retribuzione e di produttività.

"Quello che si chiede oggi ad un imprenditore – afferma Francesco Ferro, amministratore delegato di Integra Solutions – è di definire un nuovo modello di welfare aziendale che si adegui ai profondi cambiamenti della società e incontri i bisogni emergenti del nostro tempo". Il progetto, gestito negli oltre 500 metri quadrati della nuova sede di via Costanzo Secondo, consentirà ai 30 collaboratori dell’azienda di avere una mezza giornata in più da dedicare al tempo libero, alla famiglia e al proprio benessere.

La formula adottata, che prende il nome di IS36, prevede che parte delle ore non lavorate siano interamente a carico dell’azienda, sfruttando quote di flessibilità oraria per la formazione dei team e per la gestione di picchi produttivi. L’esperienza di aziende come Intesa Sanpaolo, Luxottica, Sace e Lavazza non è una prerogativa solo di grandi organizzazioni. "La proposta della formula con il venerdì breve è stata accolta positivamente da tutto il team di Integra Solutions – spiega Ferro –, tanto che è diventata immediatamente operativa per tutti, superando l’ipotesi di un’adesione volontaria. Mai come in questa fase di transizioni fare impresa impone un’attenzione alta verso le risorse umane, e abbiamo la possibilità di poterci adattare in termini organizzativi, sposando un’idea di lavoro orientata al risultato e all’impatto delle nostre soluzioni e servizi, rispetto alla quantità – prosegue. – Oggi i team, in settori come quelli del marketing e della comunicazione, tra i più sottoposti ai cambiamenti di ruolo, tecnologie e competenze, possono trarre ancora più ispirazione dal miglioramento della qualità di vita e dalle esperienze non lavorative".

Ad integrazione delle misure di flessibilità, Integra Solutions offre ai propri collaboratori un pacchetto di welfare che include sostegno alle spese sanitarie, misure in supporto alla genitorialità, benefici e un programma di sviluppo delle competenze che li coinvolge per circa 120 ore all’anno.

Gianni Bonali