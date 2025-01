Sfide epocali. La prima è dare servizi concreti

Francesco Sintoni è il quarto direttore dell’ospedale in meno di due anni (a giugno 2023 c’era ancora Masperi; dopo di lui Martelli e Altini), alle prese con novità epocali: nuovo padiglione da 15 milioni, spostamenti di reparti, Cau, integrazione con Medicina e Università. L’Ausl, come per Altini, ha scelto un forlivese. Viene dal ‘distretto’: significa conoscere Case di comunità (quelle che si chiamavano ‘della Salute’), medici di base e altri servizi concreti, essenziali, vicini ai cittadini. Questa esperienza servirà proprio per il nuovo Cau, il Centro di Assistenza e Urgenza, un mini-Pronto soccorso per casi meno gravi presso il padiglione Allende. Che ha l’esigenza di ‘centrare’ le esigenze concrete dei pazienti, pena l’irrilevanza.