Si è spento a 65 anni. Roberto Servadei, noto oculista chirurgo

Si è spento ieri a 65 anni il dottor Roberto Servadei, oculista chirurgo che per trent’anni ha lavorato nell’unità operativa di Oculistica dell’Ausl Romagna, sede di Forlì. Nato in città nel 1959, dopo gli studi in medicina, aveva seguito le orme del padre, Angelo Servadei, dedicandosi allo studio delle patologie dell’occhio.

Nel 1997 all’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ ha fondato il Centro Glaucoma e durante la prolifica attività professionale ha svolto circa 20mila interventi di cui 3.500 antiglaucomatosi effettuati come responsabile del centro.

Nel 2021, era stato incaricato di istituire lo stesso servizio all’ospedale privato accreditato ‘San Lorenzino’ di Cesena pur mantenendo il legame con Forlì attraverso l’ambulatorio in corso Garibaldi.

Il direttore, Giacomo Costa, e tutto il personale del reparto di Oculistica di Forlì si uniscono al dolore dei parenti e lo ricordano con affetto: "Roberto era ben voluto da tutti, una persona con cui lavorare era un piacere. La simpatia era il suo tratto distintivo. Ha dato la vita – continua il primario – per la professione e la cura del glaucoma, al punto che la sua preparazione era apprezzata anche fuori dai confini regionali. Nonostante si fosse trasferito alla San Lorenzino di Cesena c’era ancora un forte rapporto con la struttura pubblica, infatti, progettavamo insieme una serie di iniziative scientifiche. A nome di tutto il reparto faccio le mie più sincere condoglianze alla famiglia". Roberto Servadei lascia la moglie Giorgia, la sorella Donatella e la figlia Elisabetta.

Valentina Paiano