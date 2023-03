Si parla di comunità energetica

I circoli Acli ‘Il Ponte’ Aps di Meldola e di Rocca delle Caminate, in collaborazione con il Comune e la Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, organizzano alle 21, presso la sala consigliare in piazza Orsini l’incontro pubblico su ‘La comunità energetica a Meldola’. L’appuntamento è rivolto a tutti i soggetti privati e pubblici, attività commerciali, economiche. "Il Comune di Meldola, insieme alle chiese di S. Francesco e S.Nicolò e a Forlì Mobilità Integrata, ha presentato alla Regione una proposta, tramite apposito bando, per costituire una comunità energetica rinnovabile anche nella nostra città". Interverranno Claudio Maltoni direttore di Forlì Mobilità Integrata e Filippo Santolini assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, il sindaco Roberto Cavallucci, don Enrico Casadio e Vincenzo Bongiorno amministratore unico di Forlì Mobilità integrata.