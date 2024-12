Si possono sostenere i progetti degli 11 missionari forlivesi

La diocesi di Forlì-Bertinoro dedica il tempo di Avvento, che inizia oggi, all’aiuto ai missionari forlivesi. "Anche quest’anno – afferma Sauro Bandi, direttore del Centro missionario – presentiamo una serie di progetti piccoli ma significativi, promossi da loro o amici della nostra Chiesa diocesana. Li faremo conoscere a famiglie, giovani, realtà associative, nella certezza che la condivisione del poco di ognuno è il segreto della moltiplicazione delle risorse per tutti".

Sono 11 i forlivesi attualmente in missione: padre Marco Canarecci, della Comunità missionaria di Villaregia, che opera in Costa d’Avorio, mentre fanno parte della Fraternità missionaria San Carlo Borromeo don Valerio Valeri, che rientrato dal Kenya vive ora a Imola, e don Matteo Dall’Agata, attualmente a Vienna. Padre Leonardo Amadori si trova in Tanzania e il saveriano padre Pino Leoni in Brasile, suor Ambrogia Casamenti, delle Figlie di Gesù, in Costa D’Avorio e suor Vivalda Spazzoli, delle Missionarie della Consolata, in Tanzania. Sorella Ombretta Neri, del Movimento Contemplativo missionario Charles de Foucauld, è tornata in Bangladesh, don Gino Mengoni è ora incardinato alla diocesi di Tolone. Due i laici, membri della Comunità Papa Giovanni XXIII: Marco Giovannetti, in Russia, e Maria Serena Bonazzi Del Poggetto, ora in missione in Romania.

I progetti sono di tipo diverso: il centro di aiuto alle donne partorienti a Yopougon, in Costa d’Avorio, nella missione di padre Marco Canarecci, sostegno ai piccoli agricoltori, laboratori per la sartoria e la falegnameria per i giovani sordi, l’aiuto imprenditoriale e culturale alle donne e il centro di riabilitazione per bambini disabili a Wajir, nella prima missione di Annalena Tonelli. In Romania le Clarisse di Bertinoro gestiscono un centro diurno per bambini, mentre in Bolivia c’è il gemellaggio con la diocesi di Coroico (elenco completo su www.diocesiforli.it). Si può contribuire alla realizzazione dei progetti con una donazione utilizzando l’iban IT 57 C 0854 2132 0000 0000 2538 33.

Alessandro Rondoni