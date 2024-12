"Sia la gente a tenerlo pulito"

Frequentatore di lunga data del parco di via Dragoni è Massimiliano Rustignoli. "Prima venivo qui a correrci e ad allenarmi, adesso vengo con mio figlio. Secondo me questo è il parco più a misura di bambini di tutta la città. Lo sento come un giardino di casa". Massimiliano fa poi una riflessione anche sul tema della pulizia e sulla responsabilità dei cittadini nel preservare il decoro urbano: "Certo, questa zona potrebbe essere pulita di più, ma a mio avviso si tratta di un compito che spetta in primo luogo agli utenti, alle persone che fruiscono del parco. Tutti dovrebbero impegnarsi in questo senso, perché il modo migliore per tenere pulito è non sporcare".