‘Sid. Fin qui tutto bene’, domani. Malanchino in scena al Testori

Domani alle 20,30, al Teatro Testori andrà in scena ‘Sid. Fin qui tutto bene’ con Alberto Boubakar Malanchino, prodotto da Cubo Teatro e vincitore del premio In- Box 2023. La musica live e il sound design sono curati da Ivan Bert e Max Magaldi, la regia è di Girolamo Lucania, la direzione tecnica è di Alessandro Vendrame, le videoproiezioni sono di Niccolò Borgia. Sid è il protagonista dello spettacolo: bello, intelligente, ottimo lettore e grande conoscitore delle sfumature linguistiche. Viene presentato come un personaggio che vive in un mondo tossico e colleziona sacchetti di plastica, di carta, di tessuto, tutti rigorosamente firmati con cui giunge perfino a soffocare le sue vittime e, per uscire dalla noia, legge, vede film, ascolta musica e recita in continuazione. Malanchino è un attore dalla forza sorprendente che incanta il pubblico con un ciclo continuo di parole. Nato in provincia di Milano da padre italiano e madre del Burkina Faso, si diploma alla Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e inizia collaborando con Moni Ovadia e Silvio Peroni. Biglietti: intero 16 euro; ridotto 12 (under 14 e over 65, Cral), ridottissimo 10 euro (studenti), 8 (gruppi di almeno 10 persone). Prenotazioni: 0543.722456.

Rosanna Ricci