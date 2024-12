Solidarietà Doni d’amore sotto l’albero

Boom di iniziative solidali e momenti augurali in vista dell’arrivo delle festività. Come ogni anno i supporters dei gruppi storici del Forlì Calcio hanno preso parte a un pranzo sociale nel quale sono stati raccolti fondi da devolvere in beneficenza. In seguito, i rappresentanti del club Alberto Calderoni e del Club Rabbiosi Forlì si sono recati alla scuola media Gerolamo Mercuriale, dell’istituto comprensivo 5, per donare un tavolo da ping-pong a disposizione degli alunni dell’istituto. In occasione del Forlì Calcio Christmas party, è andata in scena anche l’asta benefica insieme all’associazione no profit Live Charity. In tutto sono stati raccolti 2.525 euro che permetteranno l’acquisto di un defibrillatore da posizionare sulla nuova ambulanza della Croce Rossa.

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di ringraziamento e consegna della sonda che l’associazione PanCrea Odv ha donato all’unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale Morgagni – Pierantoni.

È stato inaugurato l’ ‘albero per la sicurezza sul lavoro’ realizzato dalla sede Anmil di Forlì grazie alla collaborazione del Comune e dell’Impresa Biguzzi di Forlimpopoli che hanno voluto aderire all’iniziativa nata per ricordare le vittime del lavoro. L’opera di Sbolzani è composta da una figura di albero di Natale che prende forma da caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere.

Con una gita nella città marchigiana di Fano, si è concluso ieri il calendario 2024 delle iniziative di Coldiretti Senior Forlì-Cesena. Dopo una visita guidata al centro storico, il gruppo ha condiviso un pranzo conviviale, salutandosi con gli auguri di Buone Feste e uno sguardo già rivolto al nuovo anno.

Si è tenuta a Palazzo Albicini, sede del Circolo Aurora, la serata conviviale del Soroptimist Club di Forlì incentrata sulla fotografia, in particolare sul ritratto al femminile. Relatore ospite del Club, chiamato ad intervenire sul tema dell’immagine della donna, è stato Enzo Pellegrini. Le Soroptimist sono molto attive anche per quanto riguarda la lotta alla violenza di genere e lo scorso 25 novembre hanno preso parte attiva a diverse iniziative di sensibilizzazione sul tema.