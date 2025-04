Solidarietà Uova, pranzi e donazioni speciali

Il periodo pasquale è uno di quelli in cui è più viva la fiamma della solidarietà. Per esempio, anche quest’anno i volontari di Ail hanno consegnato le loro colorate uova di Pasqua al reparto di Pediatria, grazie all’ormai tradizionale gesto solidale voluto da Ascom Confcommercio Forlì. Ma non solo: un pranzo capace di unire istituzioni, territorio, formazione e passione per la cucina, quello organizzato dai ragazzi di ‘Ristorando’, laboratorio di cucina dei ragazzi ‘speciali’ di Techne i quali, questa volta, hanno avuto l’occasione di cucinare per alcune tra le più importanti cariche istituzionali del territorio forlivese e non solo.

La cooperativa Cavarei, nei giorni scorsi, ha preso parte all’accoglienza della storica nave-scuola Amerigo Vespucci, giunta al porto di Ortona in occasione della sua tappa nella città adriatica. La delegazione di CavaRei presente all’evento, ha gestito il bar truck ‘Chicchiamo’, preparando cocktail e caffè per tutti i presenti.

Il Comune di Forlì ha ospitato un’importante conferenza, con la partecipazione delle istituzioni locali, esperti del settore e delle realtà associative, per affrontare tematiche cruciali legate all’inclusione delle persone con disabilità e autismo. L’evento ha visto la presenza dell’associazione ‘La rosa dei venti’, che lavora per supportare le famiglie e i bambini con disabilità.

‘Sorridi donna!’ è il titolo dell’evento benefico svoltosi al Circolo Aurora e organizzato dal Gruppo Consorti del Rotary Club Forlì. Durante la serata sono stati raccolti fondi per un totale di 1.700 euro, grazie alle litografie offerte per l’occasione, realizzate a tiratura limitata, dal Maestro Ido Erani. Il ricavato è stato devoluto a Interethnos Interplast Italy, l’organizzazione di volontariato in chirurgia plastica ricostruttiva.

Si è tenuta a Porec (Croazia) la cerimonia di conferma del gemellaggio sottoscritto 25 anni fa tra il Lions Club Forlì Host e il Lions Club Porec; un atto che non è solo formale ma rappresenta valori condivisi, impegno per aiutare chi ne ha più bisogno. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Forlì, presso il Centro Servizi Pievesestina di Cesena dell’Ausl Romagna, ha ufficializzato la donazione di due ecotomografi di alta fascia alla Cardiologia dell’Ospedale di Riccione e alla Ginecologia del Consultorio familiare di Lugo.