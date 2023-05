Sono 4.462 gli sfollati in provincia

Sono 4.462, in provincia di Forlì-Cesena, le persone evacuate a causa dell’alluvione. Lo ha reso noto ieri un comunicato della Regione.

"Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo", prosegue l’informativa. Sono 212, nel forlivese-cesenate, le persone accolte in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre. Tutte le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti). Strade chiuse: ssono 201 in provincia di Forlì-Cesena.

Al numero verde 800024662, attivato dalla Regione 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20, sono giunte oltre 3054 chiamate.