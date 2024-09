Sport e solidarietà, un successo con centinaia di persone

Grande successo per le due manifestazioni sportive che hanno animato la giornata di ieri. Al Parco di via Dragoni centinaia di persone hanno partecipato a ’Viviamo lo sport-Forlì Fitness & Fun’, organizzato dalla Ascd sport e benessere che unisce le associazioni Aics, Csi, Endas, Libertas e Uisp, in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’evento, giunto alla ottava edizione, ha visto grandi e piccini cimentarsi nelle diverse discipline proposte, dall’arrampicata alla danza, dalla scherma alla pallavolo, per una giornata che ha promosso uno stile di vita sano e naturale e ha presentato le varie attività motorie cittadine.

La ’Fitwalking for Ail’, organizzata da Ail Forlì-Cesena, ha coinvolto invece oltre 300 persone nei due percorsi ad anello da 3 e 5 chilometri nel centro storico condotti da Gabriele Zelli e Giordano Bezzi: una camminata solidale e non competitiva, con visite culturali guidate, con la partecipazione anche di molti giovani. La manifestazione, che aveva l’obiettivo di sostenere i progetti dell’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma e di coinvolgere i forlivesi in una mattinata dedicata all’attività fisica, ha visto la collaborazione del gruppo podistico Avis, della Polizia locale e il patrocinio del Comune.

Gianni Bonali