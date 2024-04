Start Romagna:: "Bus, disservizi tra le 17 e le 21"

I sindacati Cgil e Uil trasporti hanno indetto per domani uno sciopero nazionale di 4 ore e il servizio di trasporto pubblico non sarà garantito nelle fascia oraria dalle 17 alle 21 nel bacino di Forlì-Cesena. I sindacati pongono l’accento "sui disservizi che si verificano nei territori e chiedono il riconoscimento di un’equa retribuzione". Start Romagna si scusa "per i possibili disagi che si potrebbero verificare". L’azienda comunica che "il precedente sciopero nazionale delle stesse sigle sindacali aveva avuto una percentuale di adesione del 23% a livello provinciale".

Anche Hera preannuncia "disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla multiutility, compresi call center, sportelli commerciali e stazioni ecologiche. Saranno garantite le prestazioni minime assicurate per legge. Al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività". La holding ricorda che "oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, i clienti potranno usufruire, per le principali pratiche commerciali, dello sportello Hera OnLine, collegandosi all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it, e dell’app My Hera".

Il Consorzio di bonifica "garantisce la risorsa irrigua agli utenti", che è "considerata un servizio pubblico essenziale". Rimane quindi attivo "l’esercizio di tutti gli impianti d’adduzione e di regolazione per poter permettere all’utente di utilizzare l’acqua. In caso di piogge sarà garantita anche la sicurezza idraulica del territorio con i mezzi e gli impianti a disposizione. Si cercherà di ridurre al minimo i disagi nei confronti dei cittadini e consorziati".