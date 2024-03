Stelio Leoni taglia il traguardo dei 60mila chilometri a piedi

Da quando è andato in pensione 7 anni fa, come rappresentante che ogni giorno viaggiava per l’Italia facendo centinaia di km in auto, pochi giorni fa ha tagliato il traguardo dei 60mila km a piedi. Si tratta del Forrest Gump della Romagna, Stelio Leoni di Fiumana, frazione di Predappio, che racconta: "Tradotta in numeri questa mia impresa significa 1.991 giorni in cammino, l’equivalente di un giro e mezzo intorno al mondo, pari a 1.422 maratone, velocità media di 5,4 km all’ora e 30 km in media ogni giorno, 80 milioni i passi effettuati, 12 mila le ore di cammino, quasi 5 milioni le calorie bruciate, 364 settimane ininterrotte di camminate, 285 in media di uscite all’anno, 750 mila metri è il totale dislivello superato come avere scalato l’Everest 85 volte, 8.500 i km in media ogni anno, 36 paia di scarpe consumate, peso del mio corpo alla partenza 104 chili, ridotto oggi a 77". A questi numeri manca il record raggiungo nel 2020, durante il lockdown: 1.000 km percorsi in una stanza 6 metri per 5. I principali cammini effettuati sono: il Coast tu Coast da Portonovo a Orbetello di 550 km, il cammino di Santiago de Compostela da Salamanca a Finisterre di 500 km, il cammino degli Dei da Bologna a Firenze di 150 km, il cammino Materano da Bari a Matera di 150 km e tantissimi altri cammini in Romagna. Per il futuro? Risposta dell’interessato: "Un po’ di riposo e poi riprenderò a camminare a piedi, perché fa bene al corpo e allo spirito".

q.c.