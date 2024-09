Sulle orme di Campana. Un libro tra uomo e natura

È fresco di stampa il libro di Andrea Benati Romagnoli ‘Terra d’umanesimo. Sul pellegrinaggio di Dino Campana alla Verna’ (Mario Pagliai Editore). Una pubblicazione originale e ben strutturata sul cammino compiuto dal poeta Dino Campana nel settembre 1910 da Campigno (Marradi) alla Verna lungo il crinale dell’Appennino tosco-romagnolo (Castagno d’Andrea o San Godenzo, Campigna, Stia, Bibbiena), che si aggiunge ai lavori fondamentali tra gli altri di G. Turchetta, G. Cacho Millet e S. Drei. Un cammino vissuto in presa diretta dall’autore: "Otto anni fa ho sentito la spinta a ricostruire il cammino di Campana da Marradi alla Verna, attraverso i monti in cui aleggiano le presenze di Dante, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Francesco d’Assisi – dice Benati – che lui stesso ha evocate, o del monachesimo medioevale e delle civiltà che vi si sono stratificate, a partire da quella etrusca. Sin da subito mi sono reso conto che quei monti, e insieme la voce e la persona stessa di Dino, che li sentiva suoi, ancora non hanno la considerazione e il rispetto che, congiuntamente o meno, meritano".

Benati non solo ha ripercorso più volte i sentieri che l’immaginifico poeta marradese, tra le voci più alte della poesia del primo ‘900, calcò in quel settembre del 1910 cercando di ricostruire minuziosamente l’itinerario consultando fonti documentarie, una vasta bibliografia, archivi, carte topografiche, carteggi e parlando con decine di persone. Un libro che non è una guida escursionistica o turistica, ma che fa riflettere sull’uomo e il poeta rendendo giustizia a lui e ai monti che attraversò più volte ed ora protetti in gran parte dal Parco nazionale, ma non immuni da speculazioni e aggressioni indebite nelle aree fuori dall’area protetta.

"Come determinati intenti di profitto stanno dimostrando, i monti di Campana hanno la necessità di trovare casse di risonanza rispettose della loro anima, della fisionomia e delle comunità che li vivono o li hanno vissuti, e che li hanno plasmati proprio nel rispetto di quella stessa anima e fisionomia. Così non ho trovato eccessivo interpellare decine di persone, tornare su sentieri su cui avevo già camminato da giovane o percorrerne di nuovi, ricostruendo i loro probabili scenari di oltre un secolo fa, e leggere le testimonianze di chi li vedeva o li viveva allora, oltre a quelle di chi, sempre allora, aveva conosciuto Dino e la sua propensione alla fuga, lassù, dalle umiliazioni che gli infliggevano i benpensanti della ‘buona società’, i quali ora, per lucri di basso cortile – conclude – si accaniscono su quei monti, laddove non siano adeguatamente tutelati, e sulle comunità che li sentono propri".

