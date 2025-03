Tangenziale ovest. Si prova ad accelerare:: "Opera fondamentale"

C’è anche la tangenziale ovest, insieme ad altre infrastrutture locali, tra i temi trattati nel corso della riunione che ha coinvolto il sottosegretario Tullio Ferrante, l’assessore alla viabilità di Forlì Giuseppe Petetta e una delegazione di Forza Italia, voluta dalla deputata Rosaria Tassinari. "Nel corso della riunione – spiega Tassinari – è stata positivamente valutata la possibilità di inserire nel Contratto di Programma 2021-2025, attualmente in fase di revisione, la tangenziale ovest di Forlì".

Il riferimento è alla parte che dovrà ‘chiudere’ l’anello, da San Varano (dove nel 2026 arriverà il terzo lotto della tangenziale est) fino a Villanova, dove si trova il chilometro zero dell’infrastruttura, innestata a sua volta nella via Emilia. A quel punto, ogni parte della città sarà raggiungibile, in ogni direzione.

"Si tratta di un’opera strategica, attesa da tempo – dice Tassinari –, che contribuirà a completare il sistema tangenziale cittadino e a migliorare sensibilmente la viabilità locale". Il progetto della Tangenziale Ovest prevede uno sviluppo di circa 3,5 chilometri totali, con un costo stimato di 28 milioni di euro. "Il progetto è aggiornato alle più recenti normative tecniche e ambientali, con un’attenzione specifica alla riduzione del consumo di suolo e alla mitigazione dell’impatto ambientale". L’opera ha come obiettivo collegamenti più rapidi con il Pronto soccorso, il nuovo carcere del Quattro e le principali arterie stradali, nella speranza di sgravare il traffico nei quartieri residenziali di quella porzione di città.

Secondo Rosaria Tassinari, è stato affrontato anche il tema del collegamento veloce Forlì-Cesena, frutto di un’intesa tra i comuni di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Bertinoro e la Provincia di Forlì-Cesena, "è fondamentale per la Romagna, per migliorare la mobilità, abbattere l’impatto ambientale e favorire la crescita economica del territorio". Il punto della situazione: "Il primo stralcio, relativo al tratto Forlì-Forlimpopoli, è già in fase avanzata di realizzazione. L’opera rappresenta una connessione strategica tra due tra i principali centri dell’Emilia-Romagna e dovrà essere presto inserita nella programmazione tecnico-economica nazionale". E promette: "Come Forza Italia, continueremo a sostenere con determinazione queste due opere, che vanno nella direzione dello sviluppo sostenibile e della modernizzazione della nostra Romagna".