Teatro in classe, i premiati: "Un’emozione unica"

Il ridotto del Fabbri ha ospitato ieri la premiazione di ‘Teatro in classe’, iniziativa promossa dal Carlino e sostenuta da Accademia Perduta / Romagna Teatri, Centro Diego Fabbri e Cia-Conad. Gli studenti delle superiori hanno assistito ad alcuni spettacoli per poi redigere articoli che sono stati pubblicati sulle pagine del Carlino. "Siete stati bravissimi – afferma Ruggero Sintoni, direttore artistico di Accademia Perduta – restituendo con la scrittura le emozioni vissute. La comunicazione rende liberi, indipendenti e aiuta a formare persone migliori". Il momento di festa è stato condotto da Marco Bilancioni, caposervizio della redazione forlivese del Carlino che ha rimarcato come "le recensioni dimostrino l’evoluzione del linguaggio attraverso un mezzo, quello del giornale cartaceo, che non è usuale per le giovani generazioni".

"La libertà di espressione – spiega Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri – va difesa e il lavoro svolto dai ragazzi è stato straordinario. Ma soprattutto i ragazzi hanno condiviso le emozioni con un gioco di squadra ben coordinato dagli insegnanti". Enrica Mancini ha portato il saluto dei soci-imprenditori di Cia-Conad e ha segnalato il "bel rapporto che si è creato tra due agenzie culturali del territorio come la scuola e il teatro, facendo crescere i giovani e coinvolgendoli in attività che aprono la mente". Gli studenti hanno infatti recensito diversi spettacoli del Fabbri e del Piccolo. Da novembre ad aprile hanno assistito a Barbablù di Frullini e Paoletti, a Tu non sei il tuo lavoro di Mabellini e Postorino, a Letizia va alla guerra con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, a Ginger e Fred con Monica Guerritore e Pietro Bontempo, a Romeo e Giulietta portato in scena da Stivalaccio Teatro e Pojana e i suoi fratelli di Andrea Pennacchi. Insegnanti e studenti che hanno raccontato le loro sensazioni in merito. "Vivere lo spettacolo dal vivo – spiega Marta Camporesi, docente dell’Aeronautico Baracca – è un’emozione unica per i ragazzi", mentre Lucilla Cangini, insegnante del liceo Carducci di Forlimpopoli spiega "come il concorso abbia entusiasmato i ragazzi che hanno seguito le iniziative con grande interesse". Presenti diversi studenti che hanno ritirato la targa ricordo. Tra questi Alessandro Poggi Rodriguez e Simone Zavatti del liceo Scientifico, classe 2ªQ; Maia Armuzzi, 5ªA del Baracca, che ha approfondito il tema della condizione femminile nella società proposto dallo spettacolo ‘Letizia va alla guerra’. Sara Carnevale e Greta Baldassari del liceo Carducci di Forlimpopoli hanno invece recensito ‘Romeo e Giulietta’. I ragazzi che hanno partecipato al concorso riceveranno ciascuno due biglietti per la prossima stagione per continuare a vivere la magia unica del teatro.

Gianni Bonali