The Wave protagonisti al Tour Music Fest

Si conclude oggi al Teatro Little Tony della Repubblica di San Marino l’edizione 2024 del Tour Music Fest – The European Music Contest, evento musicale per talenti emergenti che conta tra i suoi partecipanti alcuni giovani romagnoli, tra cui la band forlivese The Wave, prima nella finale nazionale di categoria. Nel gruppo il cantante e chitarrista Luca Silvestroni (21 anni), il tastierista e cantante Davide Bacchi (20), il batterista Gabriele Rossi (18) e il bassista Nicolò Succi (17), oltre al produttore artistico e musicale Alessandro Pelosio (20), che collabora nella creazione e produzione dei brani, di genere indie pop/soul con influenze funk, R&B e rock.

I ragazzi si sono conosciuti nel 2022 nell’orchestra del maestro forlivese Marco Sabiu organizzata da Cosascuola Music Academy di Forlì e da lì hanno iniziato a suonare in alcuni locali della zona, tra cui Jump e BiFor e poi in tutta Italia, dalla Liguria alla Sardegna. Nei primi live riarrangiavano in chiave indie pop classici di big quali Stevie Wonder e The Doors, poi hanno cominciato a produrre brani originali e con un loro inedito, ‘Due come noi’, hanno deciso di partecipare nuovamente al Tour Music Fest dopo essere arrivati secondi nel 2023. "La consideriamo un’esperienza molto formativa – dicono –. L’anno scorso ci avevano consigliato di riprovarci, perché secondo i giudici abbiamo sempre più un’identità di gruppo. Ci piacerebbe accedere ai premi per continuare a lavorare sulla nostra musica, tra cui un contratto di sponsorizzazione, un pacchetto di 6 concerti in Europa e la produzione di un singolo e di un videoclip".

Il percorso dei The Wave al Tour Music Fest è iniziato con la smart audition, una consulenza artistica con un coach della commissione del concorso per valutare l’idoneità artistica dei candidati. Si sono poi recati per il secondo step di selezione alle Live audition di Bologna, esibendosi dal vivo per ricevere un feedback artistico dalla commissione, di cui fanno parte il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, il rapper Ensi, la produttrice discografica Kara DioGuardi, la vocal coach Paola Folli, il dj Mazay e l’insegnante di canto Annalù Giansante.

Così sono arrivati alla finale europea e oggi sarà decretato il vincitore del concorso, dopo aver proclamati quello delle band tra le 3 selezionate. I The Wave però guardano già al futuro: "Ci stiamo circondando di figure che vogliano sostenerci e crescere con noi", racconta il più giovane del gruppo, Nicolò Succi. "Stiamo lavorando sui primi pezzi, che usciranno a gennaio e saranno il culmine delle esperienze musicali individuali di ogni membro e del gruppo".

Ad accedere alle Finalissime nella categoria cantanti c’è anche la 19enne forlivese Matilde Montanari, già conosciuta per la partecipazione allo show tv ‘Tu si que vales’ con la band Ranaway e per aver cantato Romagna mia nei Santa Balera al Festival di Sanremo di quest’anno.