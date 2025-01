Torna il talk show tv rivolto alle assicurazioni

A distanza di un anno dal precedente appuntamento, Agrilinea organizza un talk show televisivo dedicato alle assicurazioni, incentrato su cos’è cambiato nel frattempo e come deve riorganizzarsi l’agricoltore interessato a una difesa attiva o passiva. Appuntamento oggi alle 20.30 nella Sala Europa della Fiera in via Punta di Ferro con il talk ’Assicurazioni: gestione del rischio, dove eravamo rimasti’. Parteciperanno al dibattito condotto da Sauro Angelini, tra gli altri: Mauro Serra Bellini, dirigente DISR VI – Gestione crisi in agricoltura Masaf; Valtiero Mazzotti, direttore generale Agricoltura, caccia e pesca Regione Emilia-Romagna; Vincenzo Cornacchia, Camerani & Cornacchia Group Srl; Corrado Camerani, Camerani & Cornacchia Group Srl; Francesco Martella, esperto di agropolizze.

Si potrà seguire il tutto su www.agrilinea.tv e sul circuito televisivo di Agrilinea (piattaforma Sky e digitale terrestre).