Torna la Giornata di raccolta del farmaco

Da oggi a lunedì 10 febbraio in trentaquattro farmacie di Forlì e comprensorio, ognuna abbinata ad un ente assistenziale del territorio, si svolgerà la raccolta dei medicinali per la 25a Giornata nazionale di Raccolta del Farmaco, proposta dalla Fondazione Banco Farmaceutico.

Nelle farmacie aderenti i clienti sono invitati ad acquistare per le persone bisognose i medicinali per cui non occorre la ricetta, come farmaci contro la febbre, il raffreddore, analgesici, disinfettanti, colliri e lassativi. Sabato 8 davanti alle farmacie aderenti i volontari informeranno le persone sulla raccolta dei medicinali che poi saranno portati a realtà assistenziali locali per essere distribuiti gratuitamente alle famiglie bisognose. I locali coinvolti sono: Carpena, Carpinello, Zuccari, Cicognani, Comunale Risorgimento, Comunale Ospedaletto, Comunale piazza Erbe, Comunale Punta di Ferro, Comunale zona Iva, Comunale San Leonardo, Comunale Villanova, Nanni, Mancini, Sarti, Vecchiazzano, San Benedetto, Comunale De Calboli, San Martino, Comunale Bussecchio, Comunale Cà Rossa, Roncadello, Salinatore, San Domenico, Lombardi, DR Max, Villafranca. Nel comprensorio aderiscono la farmacia Comunale a Forlimpopoli, le farmacie Comunale e Giardini a Meldola, Del Rabbi a Fiumana, San Michele a Civitella, Due Ponti a Dovadola e le farmacie di Terra del Sole e Santa Maria Nuova.

"Nel corso di questi 24 anni – spiega Valeria Ghinassi, tra i responsabili del Banco Farmaceutico di Forlì, – si sono consolidati i rapporti tra le farmacie e gli enti abbinati, diventando in molti casi un rapporto di solidarietà e aiuto che dura tutto l’anno. Una possibilità interessante è quella offerta agli studenti di IV e V superiore e universitari, che partecipando alla raccolta ricevono un attestato valido per i crediti scolastici".

In tutti questi anni la Giornata del Farmaco ha raccolto più di 7 milioni 991 mila medicinali, pari a un valore superiore a 29,7 milioni di euro. L’edizione del 2024 ha coinvolto 5.684 farmacie e oltre 25.600 volontari, con la raccolta di 588.013 farmaci di cui hanno beneficiato almeno 430.000 persone assistite dai 2.011 enti convenzionati con il Banco Farmaceutico.

Alessandro Rondoni