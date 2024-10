Torna ’Operaie Fest’. Focus sui diritti negati

Giunto alla quarta edizione, torna ‘Operaie Fest’ domani e domenica nella storica piazzetta delle Operaie. Il festival unisce arte, cultura e impegno sociale e avrà come tema ‘Assenza/Presenza’. Organizzato da Tiresia Media Soc. Coop assieme a Forlì Città Aperta, la rassegna di quest’anno intende porre l’attenzione sul contrasto fra diritti negati o assenti e la presenza di movimenti per costruire un nuovo futuro. Tutto questo, attraverso dibattiti, arte, musica e workshop, per stimolare a riflettere sulle disparità presenti ancora nella società di oggi.

Il programma prevede: domani alle ore 10 un workshop di fotografia urbana tenuto dai fotografi Massimo Sordi e Michele Buda. Alle 10,30 si esplorerà, attraverso la fotografia, la trasformazione del paesaggio urbano e industriale di Forlì. Anche gli edifici dismessi possono raccontare infatti una storia della città. Alle ore 18,30 verrà presentato il libro ‘Il professore che cadde tra la sbarra di contenimento e il generatore’ per riflettere sulle lotte politiche e sociali. La serata si chiuderà alle ore 22 al Volume Bar di piazzale Iginio Lega, con un progetto musicale e audiovisivo nato a Bologna.

Domenica proseguirà il workshop sulle fotografie scattate che andranno a far parte di un archivio fotografico. Poi alle 18,30 si terrà un talk con ’Italiani senza cittadinanza’. Ospiti dell’incontro saranno la presidente dell’associazione Daniela Ionita e il Collettivo Monnalisa. Alle ore 20 si terrà un aperitivo per concludere il festival con uno spazio di condivisione.

Nelle due giornate sarà possibile visitare una mostra di fotografie di Michele Buda e Massimo Sordi, curata da Stefania Rossi. Nella mostra sono presenti due progetti tratti dagli archivi dei due fotografi in cui vengono esplorati gli spazi sul tema del lavoro per indagare sui modi di abitare il nostro presente. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Info: www.tiresiamed.it.

