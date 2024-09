Tra Romagna e Toscana: storie di incontri e legami

‘Romagna e Toscana: Firenze, Montecatini Val di Cecina, Santa Sofia e Mortano. Storie di percorsi e di incontri’ è il titolo della giornata di studi in programma a Santa Sofia sabato nella sala consiliare del Comune, già palazzo Crisolini Malatesta, organizzata dal Comune con l’associazione culturale Sophia in libris. I lavori del convegno saranno aperti, alle 11, dalla presentazione del libro di memorie del santasofiese Domenico Leoni (‘Memorie 1902-1918. Dalla Romagna alla Toscana, dall’Australia a Caporetto, dalla prigionia alla libertà’), curato da Allaman Allamani (nipote dello stesso Leoni), Giors Oneto e Gian Luca Corradi e pubblicato da Edizioni Effigi.

"Il giovane diarista scrive del lungo viaggio che, non ancora quindicenne, intraprese dall’allora Romagna toscana alla volta dell’Australia – precisano i curatori e l’assessora alla cultura di Santa Sofia Chiara Bellini – dove rimarrà per quasi sette anni ed al rientro dal quale si stabilirà definitivamente a Firenze. Intensi i racconti delle vicende legate alla partecipazione alla Grande Guerra, al periodo di prigionia trascorso nei Balcani ed al suo rientro in Patria al termine del conflitto". Interverranno i curatori del volume, il professor Zeffiro Ciuffoletti dell’Università di Firenze, Niccolò Mortani e i discendenti di Domenico Leoni.

La seconda parte del convegno (a partire dalle 16 sempre presso il municipio) sarà invece dedicata alla memoria dell’importante famiglia notabile locale dei Pagani Nefetti ed ai legami della stessa con il paese di Montecatini Val di Cecina (PI) e con la città di Firenze capoluogo della ex Romagna toscana. Nell’occasione saranno presentati, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecatini Val di Cecina, i risultati del lavoro di riordino condotto dalla dottoressa Silvia Trovato sull’archivio gentilizio dei Pagani Nefetti, oggetto di una recente donazione in favore del Comune di Montecatini da parte degli eredi della famiglia e contenente significativa documentazione storico-archivistica riguardante le numerose proprietà di famiglia dislocate nei territori di Santa Sofia, Mortano e Montecatini. Interverranno, dopo il saluto delle autorità cittadine, in rappresentanza di entrambi i comuni, oltre alla curatrice dell’inventario ed ai discendenti della famiglia Pagani Nefetti, il professor Roberto Castiglia dell’Università di Pisa e l’ingegnere Niccolò Mortani.

A conclusione della giornata di studi, nell’ambito degli eventi legati alle celebrazioni del primo centenario dell’aggregazione del Comune di Mortano a quello di Santa Sofia nel 1923, l’ingegnere Luca Fontana Elliott interverrà illustrando le vicende storiche e l’importanza delle fonti archivistiche legate alla nobile famiglia Fontana di Mortano.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Info: Ufficio Cultura – 0543.974551.

Oscar Bandini