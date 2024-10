Tramonto sui calanchi: in cammino verso la rupe di Rio dei Cozzi

Tramonto sui calanchi di Castrocaro è il tema del pomeriggio in cammino tra le colline coltivate della città termale e di Terra del Sole verso la rupe di Rio dei Cozzi, in programma domani. L’itinerario prevede la partenza dal cuore di Castrocaro verso la millenaria rocca prima di addentrarsi tra i campi per ammirare i calanchi di Converselle e l’affiormento roccioso di ‘spungone’, calcare romagnolo ricco di fossili. All’ora del tramonto è previsto l’aperitivo da Battista al Podere Vaibella, con degustazione di vino prodotto nell’azienda agricola.

Il percorso, di difficoltà media, si sviluppa lungo 11 chilometri con un dislivello di 300 metri. Il tempo di percorrenza è di 2 ore e mezza circa (rientro previsto per le 19.30). Si consiglia di indossare indumenti comodi e scarpe da trekking e portare una borraccia. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 14.45 al Gran Caffè 900 (viale Marconi, 9). La quota di partecipazione è di 15 euro, 10 euro è invece il costo della degustazione. Prenotazione obbligatoria via mail (info@boschiromagnoli.it) o telefono (340.3024909).

L’evento si svolgerà solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. La passeggiata nella natura, condotta dalla guida ambientale Aigae Marco Clarici e valida ai fini del corso base di escursionismo Aigae, si inserisce nel calendario della rassegna ‘Boschi romagnoli – Trekking & fotografia nei parchi naturali della Romagna’.

Prossimo appuntamento ‘castrocarese’ martedì 15 ottobre con ‘Luna (quasi) piena alla rupe di Rio Cozzi’. Meta ancora una volta la zona dell’affioramento roccioso dello spungone con partenza però da Terra del Sole e tappa a Monte Poggiolo, da dove sarà possibile ammirare il panorama sulla pianura illuminata sottostante.

Francesca Miccoli