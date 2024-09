"Traumatizzato dalla prima volta"

Valdemaro Donati è il titolare del circolo Endas ‘Aurelio Saffi’ di via Isonzo, un locale storico e molto apprezzato in città. "Stavolta è andata meglio rispetto al 2023: siamo riusciti a salvare tutto. Pochi giorni fa l’acqua veniva dalle fogne, la potenza era tale che è riuscita a tirare su il pozzetto con un getto di un metro. Bisogna fare dei lavori di adeguamento della rete di scarico perché ad oggi è ancora murata dal fango. Durante l’alluvione dell’anno scorso – ricorda – mi sono venuti a prendere con il gommone, è stato un trauma; ora siamo terrorizzati ogni volta che piove. Mercoledì notte la Protezione Civile mi suggeriva di allontanarmi ma io sono rimasto qui nel mio locale perché, dopo tutto quello che ho passato non avrei retto un secondo disastro".