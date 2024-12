Tredozio inaugura il Natale con luminarie e eventi per la comunità

Con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, a cura dell’amministrazione comunale, sono state inaugurate domenica scorsa a Tredozio le manifestazioni e gli eventi del periodo natalizio.

Alla manifestazione erano presenti vari amministratori comunali e il sindaco Gianni Ravagli, che ha commentato: "Con l’apertura dei presepi dei rioni, l’accensione delle luci, le decorazioni dell’albero e il magico spettacolo di ‘Luci e Igniferi’, auguriamo buon Natale ai cittadini tredoziesi e ai turisti che visiteranno il nostro territorio durante le feste, nella speranza che arrivino anche buone notizie riguardanti la sistemazione delle case e dei luoghi pubblici danneggiati o inagibili a causa delle scosse del terremoto del 18 settembre 2023". Infatti, sono ancora oltre 150 le persone sfollate dalle loro abitazioni.

Il programma delle iniziative prevede il 22 dicembre ‘Babbo Natale in Trekking’, a cura dell’associazione ‘Tramonto Aps e Rifugio Casa Ponte’. La partenza è fissata alle 9.30 dal centro di Tredozio per l’escursione a lago di Ponte (evento a pagamento e l’incasso verrà devoluto in beneficenza). Il pomeriggio della vigilia di Natale, dalle 14.45 in poi presso l’ex Centro Visite, sarà animato da spettacoli, truccabimbi e trampolieri. Poi, tutti in centro per aspettare Babbo Natale.

Il 28 dicembre, dalle 14.30 in poi il paese sarà animato da mercatini, musica, aperitivo e cena itinerante presso le attività locali, accompagnati dal concerto di Croque Madame che riempirà Tredozio di musica e calore. Il 29 dicembre, alle ore 17.30 presso l’ex Centro visite si svolgerà il concerto creativo ‘E M’arde e M’arde il Cuore’, musica e arte si fondono con tre musicisti per Dino Campana: Pietro Conversano, voce, Gioia Gurioli, voce ed elettronica, Samuele Canestrari, live painting, in collaborazione con Istantanea Aps (ingresso 1 euro).

Concluderanno il programma l’arrivo della Befana il 6 gennaio alle 15.30 a San Michele e il falò con i fuochi d’artificio in piazza Vespignani con merenda degli Alpini. Il ricco programma (info: cell. 335.268026 e 0546.943937) si avvale del contributo della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini.