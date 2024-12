Tutte le sere a ‘E Zoc’. Tocca ai ‘Musicanti’

Prosegue a Modigliana il calendario dello ‘Zoc ed Nadel’ che, come sempre acceso e gestito in piazza Matteotti dalla Pro loco, proseguirà fino all’Epifania. Un gradito ritorno è rappresentato quest’anno dal numero unico a cura della stessa associazione de ‘E Zoc ed Nadel’: otto pagine a colori e diffusione gratuita per una edizione ridotta rispetto alle passate edizioni quand’era curato da Francesco Fabbri, titolare della omonima Lipo-Litografia locale. Nell’editoriale gli auguri a tutti di buone feste del presidente della Pro loco Roberto Amaretti, che si augura che la tradizione "non si perda e sia di stimolo per gli anni a venire a ottenere un maggior numero di collaboratori".

La pubblicazione, ricchissima di pubblicità di commercianti, artigiani e aziende locali, contiene i saluti del sindaco Jader Dardi, l’articolo di Amaretti ‘Arriverà il 6 gennaio!’ sull’attività svolta dalla Pro loco nel 2024 e un altro che ripercorre la storia della nascita dello ‘Zocco’, nel 1975, per volontà dei fratelli Rabiti allora gestori del Bar Centrale. In seguito sono riportate tutte le serate davanti a ‘E Zoc’ con i generosi donatori, orari, menù delle cene, eventi collegati. In sesta pagina ‘Eppur si Muove’ di Onorio Bellini, presidente dei tabaccai della provincia, fa il punto sulla difficile situazione degli esercizi commerciali in genere, soprattutto nei piccoli centri. Un altro contributo racconta del circolo di Lutirano e della sua improvvida chiusura dato che, pur essendo nel Comune di Marradi, era molto frequentato dai modiglianesi per la sua vicinanza; infine una lettera aperta ancora dedicata al circolo.

Nella penultima pagina ‘Ad ognuno la propria interpretazione di Ben-Essere’ a cura di Monica Laghi, titolare del locale studio olistico ‘Emozioni di Sale e Benessere’. In ultima pagina il Comitato dei Genitori si racconta per la sua storia e l’attività svolta.

Il programma dello zocco prosegue oggi alle ore 19 con la serata offerta da artigiani e commercianti, presenti i Musicanti di San Crispino, con lo spettacolo di Bellini Dj con sciòcarèn. Domani sera alle 19.30 la Bcc Ravennate Forlivese Imolese offre passatelli al guanciale e pomodorini, salsiccia e pancetta, dolce e vin brulè con intrattenimento musicale dei Fantamusica.

L’anno si concluderà alle 12.30 con il pranzo sociale della Protezione civile e il tesseramento per il 2025; a mezzanotte spumante e panettone offerto dalla Pro loco e musica con Burning Hearts. Mercoledì, il primo giorno del nuovo anno, prevede alle 19 ‘Luci a San Siro’, organizzato dal Comitato della Tariffa in collaborazione col bar Kremlino e musica con Zavai, ma soprattutto la prima e unica serata con menù a sorpresa.

Giancarlo Aulizio