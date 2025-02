"Tutti i partiti appoggino come noi la nostra città"

"La Lega sostiene in modo convinto la candidatura di Forlì a capitale italiana della cultura": ad affermarlo è Albert Bentivogli, capogruppo e segretario comunale della Lega. "Ritengo importante – aggiunge nella sua nota – che tutta la politica forlivese si stringa attorno a questo progetto, che porterà lustro e investimenti economici di lungo respiro. Dai due rappresentanti del Pd regionali del territorio forlivese e dall’assessore regionale alla cultura ci aspettiamo un impegno concreto per il bene comune. Senza campanilismi e competizioni inutili, suggeriscano al primo cittadino di Cesena, Enzo Lattuca, di fare un passo indietro". Per Bentivogli "in caso di assegnazione, sarà premura del sindaco Zattini la piena collaborazione con tutti i Comuni del comprensorio provinciale. Forlì ha le carte in regola, frutto di un percorso che parte dalla prima amministrazione di centro destra con investimenti consistenti".