Un boato in centro storico: distrutta una casina dei gatti

Un boato, sentito persino a qualche chilometro di distanza, nella prima mattina di ieri ha squassato il centro storico: a causarlo, l’esplosione di una casetta per i gatti allestita nei pressi dell’istituto scolastico Ruffilli, a pochi metri da via Romanello, nella zona dove ha sede anche il comando della Guardia di finanza. A posizionare la carica esplosiva (forse un grosso petardo, sul posto per i rilievi la Pollizia locale) è stato qualcuno che, forse, prova una specifica ostilità nei confronti della casetta dove viene lasciato il cibo ai gatti randagi, oppure il gesto è stato fine a se stesso, un atto di vandalismo. L’episodio è stato postato sui social dal Comitato degli Orgogliosi forlivesi, impegnati nella tutela dell’area del centro storico con l’omonima via. L’esplosione è stata udita fino a piazzale della Vittoria e le schegge di legno si sono sparse per decine di metri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, a quanto pare nemmeno nessun gatto. Non si conosce quindi l’identità del colpevole, ma poco distante sono posizionate alcune telecamere che potrebbero far luce sulla vicenda.