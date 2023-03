Un ciclo di incontri al circolo Aurora per discutere del bene comune

Un interessante ciclo di incontri promossi dal circolo Aurora. Saranno curati da Fosco Foglietta e Wilma Malucelli, sul tema ‘Forme del Bene Comune: la partecipazione come ‘senso’ del vivere quotidiano’ e si svolgeranno a palazzo Albicini, in corso Garibaldi 80, sempre alle 17.30. Gli incontri invitano a riflettere su fenomeni che stanno producendo drammatici cambiamenti sociali e, nello stesso tempo, cercare prospettive per ridurne il potenziale destabilizzante.

Il primo appuntamento sarà il prossimo weekend: sabato il 1° aprile Fosco Foglietta, ex manager sanitario, dialogherà con Rocco Ronchi, docente di filosofia teoretica dell’Università dell’Aquila e di filosofia a Milano. Il 29 aprile invece dibatteranno Rocco Ronchi e Giovanni Matteucci (docente di estetica e direttore del dipartimento Filosofia e Comunicazione all’Università di Bologna). Il terzo incontro, il 3 giugno, vedrà protagonisti Rocco Ronchi e Giovanni Tassani, ex assessore alla cultura del Comune di Forlì nonché storico e saggista. Queste prime tre conversazioni verteranno su una domanda: in una comunità locale il perseguimento del ‘bene comune’ può essere un antidoto alla crisi di impegno, partecipazione e visione positiva sul futuro che sta attanagliando la società italiana? Si può ridare un senso all’essere cittadini del mondo partendo dalle ‘piccole cose’ che l’esperienza locale è in grado di offrire?

Al ciclo di incontri si aggiungeranno poi altre due conversazioni: il 7 ottobre Wilma Malucelli si confronterà con Marco Puleri, docente di storia al Campus di Forlì sulla nuova visione geo-politica del mondo. L’ultimo data è l’11 novembre con Fosco Foglietta ed Edo Polidori, ex direttore del servizio dipendenze patologiche dell’Ausl Romagna e professore all’Università di Bologna: al centro ci saranno il cambiamento dei costumi sociali e l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Rosanna Ricci