Un incontro per futuri genitori

Domattina si terrà il primo appuntamento per il nuovo ciclo di ‘Nascere a Forlì’. I ginecologi, le ostetriche, gli anestesisti e i pediatri del‘Morgagni Pierantoni’ incontreranno i futuri genitori per trattare il tema del parto, del parto in analgesia epidurale e della permanenza della donna in ospedale. L’ incontro si terrà alle ore 11, presso la sala riunioni al terzo piano del padiglione Valsalva dell’ospedale. Durante l’incontro gli esperti affronteranno vari temi preliminari al parto e al ricovero, ascoltando tutti i dubbi dei futuri genitori che avranno modo di porre tutte le domande e sviscerare dubbi. I successivi incontri ricorreranno a cadenza mensile e il prossimo sarà il 6 febbraio. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 0543/731770 (tutti i giorni dalle 15 alle 20) , oppure E- mail: ambulatorioostetricia.fo@auslromagna.it