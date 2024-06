Un premio per Daniela Bergossi. Rotary e liceo ricordano la prof

Enia Coti, della 4ª Q del Liceo scientifico, con l’elaborato dal titolo ‘Diversa da loro’ è la vincitrice della prima edizione del premio letterario ‘Daniela Bergossi’, dedicato all’insegnante di lettere e latino del Paulucci di Calboli deceduta nel 2020 per una malattia. Seconda classificata Carmen Schiavi, della 1ª Q, con ‘Quel cavolo di paese’, mentre Elena Versari, sempre della 1ª Q, è arrivata terza con ‘Il rumore del silenzio’. Menzioni speciali sono giunte per altri due studenti: Anita Mariani (5ª A), autrice de ‘Il gelato’, e Alessandro Andrucci (2ª B) con ‘La morte rende i diversi uguali’.

"La professoressa Bergossi – ha ricordato Susi Oliveti, dirigente del Liceo scientifico – esprimeva bene le sue qualità ed era un esempio per tutti. Lavorava con i giovani col suo stile sobrio, elegante, disinvolto, e tutti i ragazzi del Liceo la conoscevano". Anche alcune amiche, fra cui Stefania Monti e Annarita Calzolari, hanno ricordato Daniela per "il suo impegno e per l’amore verso i suoi studenti". Oltre cinquanta sono stati gli elaborati giunti per la prima edizione del premio. "È elevato il valore dei testi pervenuti – ha affermato la prof Patrizia Pedaci che ha coordinato la giuria –. I ragazzi si sono impegnati elaborando opere capaci di introspezione, narrazione, analisi e giudizio sul tema della diversità, vista da angoli e prospettive diverse, con esperienze personali e sensibilità psicologica, evidenziando originalità dei soggetti, trattati con particolare delicatezza, e con buona e precisa ricostruzione storica".

La cerimonia di consegna dei premi – i primi tre consistenti anche in un contributo economico – si è svolta il 28 maggio al Circolo Aurora, a Palazzo Albicini, durante la conviviale del Rotary Club Forlì che ha promosso il premio letterario. Erano presenti i familiari della Bergossi, fra cui il marito, il dottor Claudio Cancellieri, socio e past president del Rotary Club Forlì, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ausl di Forlì. "È con grande gioia ed orgoglio che celebriamo l’impegno, la creatività e l’innovazione delle nuove generazioni", ha detto la presidente Paola Battaglia.

Alessandro Rondoni