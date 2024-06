Un secolo con il fazzoletto al collo. A Modigliana una mostra di foto, poi escursioni ed eventi a tema

Sono proseguite a Modigliana le celebrazioni del centenario del gruppo scout Agesci di Modigliana con l’inaugurazione della mostra fotografica con le immagini e gli oggetti di 100 anni di attività. Gli scout furono fondati il 30 agosto 1924 dal sacerdote don Mario Valentini e da Ezio Fregnani, storico capo scout.

La mostra ’Nessun profumo vale l’odore di quel fuoco’ si tiene nella ex chiesa della Misericordia in Piazza Oberdan e sarà aperta per tutto il mese: i giovedì dalle ore 20 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 12, con apertura straordinaria venerdì 14 giugno durante la cena itinerante. In paese sono state posizionate indicazioni per arrivare al fuoco.

La realizzazione della mostra è stata resa possibile dall’impegno delle ragazze, guide in gergo scout, seguite dai propri capi, che per due mesi hanno rovistato tra i magazzini e gli archivi del gruppo, casse e angoli di squadriglia, trovando e catalogando fotografie, documenti ed oggetti che dal 1924, attraverso il ‘Grande Gioco scout’, ci farà scoprire ragazzi e ragazze modiglianesi che hanno indossato il fazzolettone bianco e blu del gruppo.

Seguiranno altri eventi fino alla fine dell’anno e questa estate si terrà nella vallata dell’alto Tramazzo il campo di gruppo con tutti i 121 associati, 100 dagli 8 ai 20 anni e 21 adulti, ovvero la comunità dei capi. Tutti insieme vivranno così 14 giorni tra giochi, avventure ed escursioni nella natura. I capi gruppo Sara Liverani e Giorgio Liverani invitano tutta la cittadinanza a visitare la mostra.

Giancarlo Aulizio