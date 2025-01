’Un tram per la vita’: Tea Ranno ai Pomeriggi del Bicchiere

È un libro per ragazzi il romanzo di Tea Ranno intitolato ‘Un tram per la vita’ (Battello a vapore) al centro dell’incontro dedicato al Giorno della Memoria per il terzo appuntamento con la rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’. L’evento culturale, per cui si sono aperte le prenotazioni ieri, si terrà domenica 26 gennaio alle ore 15,30 al teatro Novelli.

Le vicende del libro ruotano attorno alla storia vera di Emanuele Di Porto, sopravvissuto al rastrellamento del Ghetto di Roma e alla guerra. Il 16 ottobre del 1943 il dodicenne Emanuele vede la madre caricata su un camion dei tedeschi, la raggiunge, l’abbraccia, ma lei riesce a spingerlo via. Lui si nasconde su un tram e arriva al capolinea: comincia così l’odissea del ragazzino che, grazie all’aiuto del bigliettaio e di altre persone generose riesce a nascondersi e poi a ricongiungersi al padre.

Tea Ranno ha esordito con Cenere, uscito nel 2006, finalista ai premi Calvino e Berto e vincitore del premio Chianti, a cui sono seguiti vari altri romanzi. L’ultimo, uscito nel 2024 per Mondadori, è ‘Avevo un fuoco dentro’. Il momento musicale sarà a cura del gruppo Siman Tov con il suo repertorio di musica klezmer.

Il piacere dell’assaggio proporrà i prodotti del Caseificio Mambelli e i vini della cantina Colombina. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, per cui è necessaria la prenotazione da effettuarsi solo via mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it dal lunedì al venerdì entro le ore 12.

ma.bo.