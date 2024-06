Una 13enne scomparsa da casa. Perse le sue tracce il 30 maggio

Le sue tracce si perdono nel vuoto giovedì scorso, 30 maggio. A scuola Maria Adelina, 13 anni, giovedì non è mai andata. Frequenta la terza media e il giorno prima aveva avuto un violento litigio con alcune compagne. "L’ennesimo episodio – conferma la madre della ragazza –. In quella scuola non si trova bene. Lei dice che i compagni la isolano, che non parla con nessuno. Quest’anno deve fare l’esame. Speriamo che tutto finisca bene entro breve", dice la madre, spaventata da questa fuga della ragazza. Da quello che ha riferito la donna alle forze dell’ordine, Maria Adelina s’era già assentata da casa altre volte. Ma dopo al massimo 48 ore era tornata a casa. Stavolta l’assenza si sta prolungando.

Polizia e carabinieri sono stati allertati subito, fin da giovedì scorso, con la denuncia di scomparsa effettuata dalla stessa madre. La quale, nel corso del weekend, ha anche affisso diversi cartelli in strada, sia a Forlì sia a Cesena.

Maria Adelina è alta un metro e settanta per 60 chili di peso. Al momento del suo allontanamento da casa indossava un t-shirt nera con maniche corte e la scritta bianca ’Los Angeles’, dei carbon jeans con tasche laterali e un paio di ’Nike Jordan 4’ nere con strisce blu; in spalla portava uno zaino blu.

Stando a ciò che ha riferito la madre di Maria Adelina alle forze dell’ordine, sua figlia (che ha i capelli castani) "potrebbe essersi tinta i capeli, per non farsi riconoscere". In base alle informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, al momento della scomparsa la giovane non aveva con sè nè il telefonino cellulare, né denaro e né documenti. L’ultima volta sarebbe stata vista nei pressi della stazione ferroviaria. Chi la vedesse può chiamare il numero di emergenza europea 112.