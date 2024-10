Una riflessione sul genere con ’Eve’ in scena al Piccolo

Proseguono gli appuntamenti della rassegna dedicata al teatro Contemporaneo sul palco del Piccolo. Stasera alle 21 Eva Robin’s, insieme a tanti altri interpreti, sarà protagonista di eve, uno spettacolo di Andrea Adriatico, scritto da Jo Clifford e prodotto da Teatri di Vita. La storia è una delle più celebri del mondo: parliamo di quando Dio creò Adamo ed Eva, scegliendo di dare vita prima al maschio e poi, quasi come un ripiego, alla femmina. Adriatico, però, sceglie di confrontarsi con le tematiche di genere e con le fluidità di storie e identità, umane e teatrali, scardinando l’interpretazione diffusa del testo sacro come affermazione della superiorità del maschio sulla femmina, e proponendone un’altra lettura: e se Dio, nel segreto del suo armadio, nascondesse vestiti femminili? In scena una compagnia di tante ‘eve’ che moltiplicano l’originario monologo in un coro di identità e fluidità: Eva Robin’s, icona del transgender; Rose Freeman, perfomer-regista di Philadelphia; Patrizia Bernardi, attrice storica di Teatri di Vita; Anas Arqawi, attore palestinese; Met Decay, danzatore e performer e Saverio Peschechera, attore e produttore. Le prevendite sono disponibili alla biglietteria del Teatro Fabbri (corso Diaz 38/1) ore 10-13 e 16-18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355) ore 11-13 e 16-18. Online su Vivaticket. Prezzo: 15 euro più 1 euro per biglietti acquistati o prenotati in prevendita. Biglietteria serale presso Teatro Piccolo a partire dalle 20. Info: 0543 26355 – 0543 64300 – www.accademiaperduta.it.