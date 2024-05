Una settimana al Centro Sociale Primavera dedicata alla mostra ‘Dante ’n Fumettolandia’

Comincia domani nei locali del Centro Sociale Primavera (via Angeloni 56) l’esclusiva mostra ‘Dante ‘n Fumettolandia’. L’evento, che durerà fino al 12 maggio, fa parte della manifestazione regionale ‘Quante Storie nella Storia’. La mostra è patrocinata da Resto del Carlino, assessorato Rapporti con i Quartieri e assessorato Politiche Giovanili del Comune di Forlì.

L’inaugurazione, domani alle 15, vedrà la presenza degli assessori Paola Casara e Barbara Rossi; la mostra poi sarà aperta al pubblico tutti i giorni della prossima settimana dalle 15 alle 18 (e alla mattina solo per le scolaresche). L’esposizione propone opere ‘fumettose’ al cui centro c’è sempre Dante. Il Sommo Poeta è così radicato nella cultura che le persone (i fumettisti in questo caso) vi fanno riferimento senza sapere che lo stanno facendo.

Ci sono opere tratte da oltre 600 documenti fumettistici danteschi internazionali, a partire dall’umoristico Dante francese della fine del ‘800 e passando per un furioso Dante nei fumetti americani degli anni ‘60, intento a vivere una storia con i Fantastici 4. E poi ancora fumetti dalla Russia, dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea, dal Cile. ‘Dante ‘n Fumettolandia’ fa sorridere, pensare e meditare, spalancando le porte per entrare in un intero nuovo mondo (info 339.3085390, orario 10-18) o fumettoDANTEca@fanzineitaliane.it, www.fanzineitaliane. it/FumettoDANTEca.

Alessandro Mambelli