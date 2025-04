Unico rito per cristiani e ortodossi

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha partecipato durante la Pasqua all’incontro tra la Comunità Cristiana Cattolica Meldolese e la Comunità Ortodossa Romena Val Bidente. Uno storico incontro tra le due comunità guidate da don Enrico Casadio e padre George che hanno condotto i fedeli intorno alla mezzanotte in piazza Orsini sotto il Municipio per celebrare insieme la Pasqua.

"E’ stato un momento molto emozionante e ricco di significato – ha commentato il primo cittadino – carico di speranza e serenità a cui ho, come sindaco, avuto l’onore di partecipare. Una Pasqua che ci ha uniti nei valori che ci accomunano: la solidarietà, la condivisione, il rispetto reciproco. In una comunità come la nostra, ricca di diverse culture e fedi, è stato bello aver potuto celebrare insieme un messaggio universale di amore e speranza".